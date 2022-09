La mantide ultima puntata: chi era il copycat e come è finito l’ultimo episodio (Di giovedì 1 settembre 2022) Mediaset non ha fatto un bel regalo al suo pubblico ma succede spesso e chi segue delle serie che non registrano ascolti interessanti, è abituato a queste scelte. Su Canale 5 ieri infatti non sono andati in onda solo il terzo e il quarto episodio de La mantide ma anche il quinto e il sesto. In una sola puntata, il pubblico quindi ha visto anche il finale della serie. Le puntate in onda de La mantide dovevano essere tre ma visti gli ascolti deludenti della prima, Mediaset ha deciso di incorporare insieme tutto. Il che ha significato andare avanti fino a notte fonda. Il sesto e ultimo episodio de La mantide è finito quindi quando era da un pezzo passata l’una. come si è concluso il tutto? Damien e i suoi colleghi alla fine hanno scoperto chi era il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 settembre 2022) Mediaset non ha fatto un bel regalo al suo pubblico ma succede spesso e chi segue delle serie che non registrano ascolti interessanti, è abituato a queste scelte. Su Canale 5 ieri infatti non sono andati in onda solo il terzo e il quartode Lama anche il quinto e il sesto. In una sola, il pubblico quindi ha visto anche il finale della serie. Le puntate in onda de Ladovevano essere tre ma visti gli ascolti deludenti della prima, Mediaset ha deciso di incorporare insieme tutto. Il che ha significato andare avanti fino a notte fonda. Il sesto e ultimode Laquindi quando era da un pezzo passata l’una.si è concluso il tutto? Damien e i suoi colleghi alla fine hanno scoperto chi era il ...

infoitcultura : La Mantide ultima puntata quando in onda? - ParliamoDiNews : La Mantide ultima puntata quando in onda? #31Agosto #Anticipazioni #MediasetInfinity #News - zazoomblog : La Mantide ultima puntata quando in onda? - #Mantide #ultima #puntata #quando - zazoomblog : La Mantide stasera seconda puntata: quando finisce? Data ultima puntata - #Mantide #stasera #seconda #puntata: -