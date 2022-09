La manicure del mese di settembre | le ispirazioni dalle passerelle per l' autunno-inverno

CristianaTosca : @giusvero80 @FrancyMugna Se vuoi ti faccio vedere la mia valigia, ma poi c'è la parte in bagno con il necessario m… - opiumissus : @notchicca Da lontano la mano della giornalista mi sembrava un'estensione del suo braccio e ho pensato 'Ma guarda L… - toyboybetaa : RT @Duchessa820: Spese del giorno… COLAZIONE 5€ MANICURE 25€ PEDICURE 20€ REGGISENO NUOVO 18€ Chi rimborsa cosa? O chi sarà il coraggioso… - Fabio19265219 : RT @Duchessa820: Spese del giorno… COLAZIONE 5€ MANICURE 25€ PEDICURE 20€ REGGISENO NUOVO 18€ Chi rimborsa cosa? O chi sarà il coraggioso… - gelindo14559720 : RT @Duchessa820: Spese del giorno… COLAZIONE 5€ MANICURE 25€ PEDICURE 20€ REGGISENO NUOVO 18€ Chi rimborsa cosa? O chi sarà il coraggioso… -

Elle

Miriana Trevisan mostra lafatta: lo smalto per le unghie è davvero scintillante I fan quando iniziano a seguire sui social i personaggimondo dello spettacolo che amano sono attenti a ...Con l'abbronzatura dorata in perfetta combinazione con la, capelli sciolti ed accessori ... Parliamo della camicia indossata e, soprattutto,suo colore! Siamo certi che sarà proprio questo ... Manifesto pink, Ilary Blasi mostra in una story la sua manicure con unghie rosa candy ed è già must d'autunno La manicure di Miriana Trevisan non passa inosservata: la showgirl ha scelto per le unghie un colore dalla tonalità davvero scintillante.Nuova manicure per Ilary Blasi: la conduttrice ha scelta una tonalità dello smalto che mette ancora più in risalto la sua abbronzatura.