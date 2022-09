La Juventus ha trovato il nuovo Pirlo? Il dato è inconfutabile (Di giovedì 1 settembre 2022) La Juventus può contare su un nuovo Pirlo? Sembra incredibile ma quanto visto nelle prime giornate lascia spazio a poche interpretazioni. Nelle prime giornate del nuovo campionato, la Juventus ha ottenuto otto punti frutto di due vittorie e due pareggi; Allegri ha avuto tante buone notizie ma anche la consapevolezza di dover lavorare per migliorare il gioco e poter lottare, fino alla fine, per tutte le competizioni. Da questo punto di vista è molto importante l’acquisto di Paredes; il centrocampista, infatti, permetterà ai bianconeri di alzare il livello di gioco. In queste uscite, però, il tecnico bianconero ha scoperto di avere in rosa il nuovo Pirlo; andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseContro la Roma e contro lo Spezia, la Juventus è riuscita ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 1 settembre 2022) Lapuò contare su un? Sembra incredibile ma quanto visto nelle prime giornate lascia spazio a poche interpretazioni. Nelle prime giornate delcampionato, laha ottenuto otto punti frutto di due vittorie e due pareggi; Allegri ha avuto tante buone notizie ma anche la consapevolezza di dover lavorare per migliorare il gioco e poter lottare, fino alla fine, per tutte le competizioni. Da questo punto di vista è molto importante l’acquisto di Paredes; il centrocampista, infatti, permetterà ai bianconeri di alzare il livello di gioco. In queste uscite, però, il tecnico bianconero ha scoperto di avere in rosa il; andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseContro la Roma e contro lo Spezia, laè riuscita ...

GiovaAlbanese : #Galtier in conferenza stampa: «#Paredes non sarà nel gruppo per la partita di domani, ha trovato l’accordo con la … - CB_Ignoranza : Dopo appena 9 minuti, Vlahovic l’ha messa sotto al sette con una punizione fotocopia a quella contro la Roma. E la… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #Juventus, trovato l'accordo per #Milik del Marsiglia: il giocatore è già in viaggio verso Tori… - Angelo_cobalto : RT @CB_Ignoranza: Dopo appena 9 minuti, Vlahovic l’ha messa sotto al sette con una punizione fotocopia a quella contro la Roma. E la Juve i… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Juventus, trovato l'accordo con il Liverpool per il prestito di Arthur -