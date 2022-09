La delegazione dell’Aiea è arrivata alla centrale di Zaporizhzhia: gli esperti resteranno (Di giovedì 1 settembre 2022) La delegazione dell’Aiea è arrivata alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La missione degli esperti alla centrale è slittata di qualche ora a causa di ritardi “sul lato del fronte ucraino”. Poco prima del loro passaggio infatti si sono verificati scontri. Il capo dell’Aiea Rafael Grossi ha annunciato che esperti dell’agenzia rimarranno nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia dopo la partenza della delegazione in visita. Lo riferisce l’agenzia Interfax. Secondo la Tass, lo stesso Grossi avrebbe riferito che “in appena due ore abbiamo visto quello che avevamo bisogno di vedere”. Leggi su tpi (Di giovedì 1 settembre 2022) Lanucleare di. La missione degliè slittata di qualche ora a causa di ritardi “sul lato del fronte ucraino”. Poco prima del loro passaggio infatti si sono verificati scontri. Il capoRafael Grossi ha annunciato chedell’agenzia rimarranno nellanucleare ucraina didopo la partenza dellain visita. Lo riferisce l’agenzia Interfax. Secondo la Tass, lo stesso Grossi avrebbe riferito che “in appena due ore abbiamo visto quello che avevamo bisogno di vedere”.

