La crema inglese super dietetica | In 10 minuti è pronta | Ha solo 65 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 1 settembre 2022) Lain 10e che ha65Laè una delizia che va benissimo per farcire altri dolci ma che si può anche gustare da sola. Alla fin fine, Infatti, unanon è altro che un fenomenale dolce al cucchiaio che non può non piacere a tutti quanti, grandi e piccoli. Golosa e delicata, è unache si può assaporare a colazione come a merenda e che può servire da elegante guarnizione per ogni altro dolce. Nonè anche (relativamente) poco calorica, sicché potete gustarla senza troppo patemi anche se siete a dieta. Ma veniamo alla ricetta La...