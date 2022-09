La cinese Cosco sbarca ad Amburgo? Decisione rinviata (per ora) (Di giovedì 1 settembre 2022) Il governo tedesco di Olaf Scholz sta prendendo tempo sull’offerta di Cosco , società controllata dallo Stato cinese, per una partecipazione del 35% in uno dei principali terminal del porto di Amburgo, il terzo più grande d’Europa. La Decisione era attesa per la fine di agosto ma sembra che l’esecutivo abbia posticipato la scadenza di due mesi a seguito di una richiesta di maggior tempo da parte delle compagnie. È quanto riporta Noah Barkin, ricercatore del programma Asia al German Marshall Fund. La Commissione europea avrebbe dato il suo parere sull’accordo che, per usare le parole di un funzionario tedesco, comporterebbe “rischi seri per le nostre infrastrutture critiche”, scrive. Un altro funzionario ha detto che la Commissione europea ha sottolineato che sarebbero state necessarie “sostanziali misure di ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 settembre 2022) Il governo tedesco di Olaf Scholz sta prendendo tempo sull’offerta di, società controllata dallo Stato, per una partecipazione del 35% in uno dei principali terminal del porto di, il terzo più grande d’Europa. Laera attesa per la fine di agosto ma sembra che l’esecutivo abbia posticipato la scadenza di due mesi a seguito di una richiesta di maggior tempo da parte delle compagnie. È quanto riporta Noah Barkin, ricercatore del programma Asia al German Marshall Fund. La Commissione europea avrebbe dato il suo parere sull’accordo che, per usare le parole di un funzionario tedesco, comporterebbe “rischi seri per le nostre infrastrutture critiche”, scrive. Un altro funzionario ha detto che la Commissione europea ha sottolineato che sarebbero state necessarie “sostanziali misure di ...

