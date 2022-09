La caccia al “fascista” di Repubblica ridicolizza quelli del Pd, che non capiscono ma si adeguano (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo un paio di giorni e (scommettiamo?) quelli del Pd pretenderanno pure di decidere l’abbigliamento e l’acconciatura dei capelli di Giorgia Meloni. L’abbrivio è quello: sono partiti con i decibel (troppo alti?) del comizio andaluso, hanno proseguito contro il trinomio “Dio, Patria e Famiglia” (troppo fascista?), hanno poi intimato di togliere la fiamma dal simbolo (troppo mussoliniana?) e hanno concluso recriminando contro la candidatura di Isabella Rauti (troppo brava?) nello stesso collegio di Emanuele Fiano. Come dicevamo, manca solo il sopracciò inarcato sul colore del tailleur e sui tacchi delle scarpe. Ma non è tutta colpa loro. Già, il guaio più grosso di quella gente si chiama Repubblica, inteso come il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e affondato (probabilmente) da Maurizio Molinari (nella ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo un paio di giorni e (scommettiamo?)del Pd pretenderanno pure di decidere l’abbigliamento e l’acconciatura dei capelli di Giorgia Meloni. L’abbrivio è quello: sono partiti con i decibel (troppo alti?) del comizio andaluso, hanno proseguito contro il trinomio “Dio, Patria e Famiglia” (troppo?), hanno poi intimato di togliere la fiamma dal simbolo (troppo mussoliniana?) e hanno concluso recriminando contro la candidatura di Isabella Rauti (troppo brava?) nello stesso collegio di Emanuele Fiano. Come dicevamo, manca solo il sopracciò inarcato sul colore del tailleur e sui tacchi delle scarpe. Ma non è tutta colpa loro. Già, il guaio più grosso di quella gente si chiama, inteso come il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e affondato (probabilmente) da Maurizio Molinari (nella ...

