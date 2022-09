La bolletta è esorbitante | l’Accademia del Ghiaccio di San Donato Milanese chiude i battenti

(Di giovedì 1 settembre 2022) I costi dell’energia per il 2022 sono quadruplicati e, quindi, insostenibili. Da qui l’amara decisione di annullare iscrizioni e corsi. In Comune si è già tenuto un incontro per cercare una soluzione

Abbiamo consulenti ai quali i negozianti possono rivolgersi mostrando laper capire se è corretta a fronte degli aumenti, ma se arrivano nuove offerte da parte di altri gestori possono farsi ...Si profila unadi luce e gas che nel 2022 ammonterà a 3920 euro . L'aumento di spesa è di 2192 euro rispetto al 2021: si tratta di un rincaro del +127% rispetto allo scorso anno e del +167% ...I costi dell’energia per il 2022 sono quadruplicati e, quindi, insostenibili. Da qui l’amara decisione di annullare iscrizioni e corsi. In Comune si è già tenuto un incontro per cercare una soluzione ...RIMINI - Chiuderà i suoi ristoranti per «dare un segnale forte contro il caro bollette». La protesta, nella serata di oggi, sarà Simone Angeli titolare ...