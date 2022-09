Koopmeiners (tripletta) fa volare l'Atalanta. Pari tra Bologna e Salernitana (Di giovedì 1 settembre 2022) Atalanta 3 Torino 1 Marcatori: 48'pt (rig), 2' e 39'st (rig) Koopmeiners; 32'st Vlasic Atalanta (3 - 4 - 1 - 2): Musso 6; Toloi 6.5 (35'st Ruggeri sv), Demiral 6.5, Okoli 5.5; Soppy 7, Koopmeiners 8, ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 1 settembre 2022)3 Torino 1 Marcatori: 48'pt (rig), 2' e 39'st (rig); 32'st Vlasic(3 - 4 - 1 - 2): Musso 6; Toloi 6.5 (35'st Ruggeri sv), Demiral 6.5, Okoli 5.5; Soppy 7,8, ...

SerieA : ?? FT | L'@Atalanta_BC vola in cima alla classifica grazie alla TRIPLETTA di Koopmeiners! #AtalantaTorino - gippu1 : In #AtalantaTorino Teun Koopmeiners diventa il primo olandese a segnare una tripletta in Serie A dai tempi di un ce… - BlogGiornale : @lorepregliasco Bella squadra. Ma poi quando subisci tripletta da Koopmeiners capisci che il Fantacalcio é contro o… - GambaMauro : RT @BarrettaValerio: In 119 anni di storia dell'Atalanta, solo tre calciatori avevano fatto tripletta in A (Carlo Cornacchia, German Denis… - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#SerieA Grazie alla tripletta di ieri, #koopmeiners raggiunge #Vlahovic in vetta alla classifica marcatori. https://t… -