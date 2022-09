Koopmeiners trascinatore | Demiral e De Roon le grandi certezze

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 1 settembre 2022) Musso 6,5 : Mai scenografico, non tiene ad accontentare i fotografi. I compagni lo sentono attento e sicuro. Ciò che serve. Toloi 6,5 : Diagonale e salvataggio con intervento a scivolone vecchia maniera che vale un gol (39’). Ruggeri (34’ 2t) Sv7 : Quando c’è da attaccare in mischia non si tira mai indietro, il palo non gli è amico alla mezz’ora. Okoli 6,5 : Una sola vera incertezza in tutta la gara, ci pensa la traversa ad aiutarlo. Un poco spaesato sul gol del Toro. Soppy 6 : Prende un sacrosanto rigore alla fine dei primi 45’, dopo aver costretto Aina al giallo (19’). Quasi senza disturbare governa la fascia di competenza. Gasp per ora si accontenta. De7 : Comincia a funzionare l’intesa con, un gigante a governare la metà campo.7,5 : Dopo Verona smentisce tre volte Paganini e ...