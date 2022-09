Kledi Kadiu, la dolce dedica al figlio malato nel giorno del suo primo compleanno (Di giovedì 1 settembre 2022) Grandi festeggiamenti per la famiglia di Kledi Kadiu. Gabriel, il secondo figlio del ballerino e della moglie Charlotte Lazzari, compie oggi 1 anno e per l’occasione il padre ha postato un video dedicato al bimbo, nato il 29 agosto 2021 e ammalatosi quasi subito di meningoencefalite, un’infiammazione che colpisce le meningi e il cervello, diagnosticata a pochi giorni di vita. «Non ci sono parole per raccontare il tuo primo giro intorno al Sole – si legge nel post pubblicato da Kledi, che per la breve clip ha scelto alcune delle foto di famiglia più significative –. Sei la nostra meraviglia. Felice compleanno piccolo grande Samurai». Un pensiero delicato e una dolce dedica che ha emozionato il popolo del web, a ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 1 settembre 2022) Grandi festeggiamenti per la famiglia di. Gabriel, il secondodel ballerino e della moglie Charlotte Lazzari, compie oggi 1 anno e per l’occasione il padre ha postato un videoto al bimbo, nato il 29 agosto 2021 e amsi quasi subito di meningoencefalite, un’infiammazione che colpisce le meningi e il cervello, diagnosticata a pochi giorni di vita. «Non ci sono parole per raccontare il tuogiro intorno al Sole – si legge nel post pubblicato da, che per la breve clip ha scelto alcune delle foto di famiglia più significative –. Sei la nostra meraviglia. Felicepiccolo grande Samurai». Un pensiero delicato e unache ha emozionato il popolo del web, a ...

