Karma B ospiti a “Querelle” | il nuovo format nato al Parco del Ninfeo

(Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo un’estate in giro per l’Italia nella serata di venerdì 2 settembre 2022 il tour delleB farà tappa a Roma ospite di Queerelle *La Festival*, ild’intrattenimento sorto all’interno deldel, dove dalle ore 21.30 andrà in scena lo spettacolo musicale “Le Dive con qualcosa in più”, scritto e interpretato dalle drag queen più famose d’Italia. C’è attesa per l’unica tappa romana delleB che, con il loro spettacolo applaudito nelle date estive dell’omonimo tour “Le Dive con qualcosa in più”, prodotto da Freak&Chic e Barley Arts, ha conquistato città come Torino, Padova, Alassio, Milano, Brescia, Pisa, Firenze, Terni, Mantova, Palermo, ecc. Un caleidoscopico viaggio all’interno del luminoso mondo delle due drag queen, la cui più che ventennale ...