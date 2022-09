Juventus, Zakaria saluta dopo 6 mesi: va in prestito al Chelsea (Di giovedì 1 settembre 2022) Un’altra uscita dell’ultimo minuto in casa Juventus che rivoluziona il centrocampo a pochissime ore dalla chiusura del calciomercato. dopo l’addio ad Arthur, ceduto in prestito al Liverpool e l’arrivo di Leandro Paredes dal PSG, i bianconeri salutano un altro calciatore. E’ imminente l’accordo con il Chelsea per il prestito di Denis Zakaria che volerà alla corte di Tuchel. Un accordo raggiunto negli ultimi minuti di calciomercato, con il calciatore che per abbreviare i tempi del suo trasferimento effettuerà le visite mediche in Italia prima di firmare il contratto con il club londinese. Formalità e burocrazia che dovrà essere espletata prima del gong finale, salvo poi con calma organizzare il volo per l’Inghilterra. Lo svizzero si trasferisce a Londra in ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Un’altra uscita dell’ultimo minuto in casache rivoluziona il centrocampo a pochissime ore dalla chiusura del calciomercato.l’addio ad Arthur, ceduto inal Liverpool e l’arrivo di Leandro Paredes dal PSG, i bianconerino un altro calciatore. E’ imminente l’accordo con ilper ildi Denische volerà alla corte di Tuchel. Un accordo raggiunto negli ultimi minuti di calciomercato, con il calciatore che per abbreviare i tempi del suo trasferimento effettuerà le visite mediche in Italia prima di firmare il contratto con il club londinese. Formalità e burocrazia che dovrà essere espletata prima del gong finale, salvo poi con calma organizzare il volo per l’Inghilterra. Lo svizzero si trasferisce a Londra in ...

