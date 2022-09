Juventus, Zakaria in prestito al Chelsea: visite mediche in corso (Di giovedì 1 settembre 2022) Sembra ormai fatta per il passaggio di Denis Zakaria dalla Juventus al Chelsea in prestito. Il 25enne centrocampista svizzero sta infatti svolgendo le visite mediche di rito a Torino con lo staff dei Blues. La formula prevede un diritto di riscatto per i londinesi, con la Juventus che dopo aver ceduto sempre a titolo temporaneo Arthur al Liverpool si appresta a fare un’altra operazione in uscita con una big della Premier League. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Sembra ormai fatta per il passaggio di Denisdallaalin. Il 25enne centrocampista svizzero sta infatti svolgendo ledi rito a Torino con lo staff dei Blues. La formula prevede un diritto di riscatto per i londinesi, con lache dopo aver ceduto sempre a titolo temporaneo Arthur al Liverpool si appresta a fare un’altra operazione in uscita con una big della Premier League. SportFace.

