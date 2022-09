Juventus-Spezia, apre Vlahovic e chiude Milik. Agli aquilotti non basta il coraggio (Di giovedì 1 settembre 2022) Il serbo colpisce ancora su punizione, ma la squadra di Gotti resta sempre in partita e lotta fino alla fine Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 1 settembre 2022) Il serbo colpisce ancora su punizione, ma la squadra di Gotti resta sempre in partita e lotta fino alla fine

GiovaAlbanese : Tutti gli esordi di Federico #Gatti ?? 1/9/19 #SerieD Verbania Vs Ligorna [suo il gol che decide il match] ?? 27/… - DiMarzio : .@juventusfc, dopo l'arrivo a Torino, #Paredes si è recato all'#AllianzStadium per seguire la partita tra #Juventus… - TuttoMercatoWeb : Un'altra perla di Vlahovic su punizione. Juventus avanti 1-0 sullo Spezia all'intervallo - senia65 : @docgariff Infatti. È Juventus vs Spezia. - 1897knanny31 : @senia65 Allora, facendo una breve ricerca su Transfermarket troviamo che il valore della rosa della Juve è 541,90… -