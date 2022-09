Juventus, sospiro di sollievo per Szczesny: niente fratture (Di giovedì 1 settembre 2022) sospiro di sollievo per la Juventus, che perderà per un po` Szczesny ma non dovrà tornare sul mercato in extremis. Gli esami cui si è sottoposto in mattinata al J Medical hanno escluso significative lesioni capsulo legamentose alla caviglia destra. L`assenza dell`estremo difensore polacco sarà gestita con soluzioni interne. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 settembre 2022)diper la, che perderà per un po`ma non dovrà tornare sul mercato in extremis. Gli esami cui si è sottoposto in mattinata al J Medical hanno escluso significative lesioni capsulo legamentose alla caviglia destra. L`assenza dell`estremo difensore polacco sarà gestita con soluzioni interne.

