Juventus, nessuna frattura per Szczesny dopo gli esami radiologici: la nota del club (Di giovedì 1 settembre 2022) Buone, relative, notizie in casa Juventus. Contrariamente a quanto inizialmente pensato, l'infortunio del portiere polacco Wojciech Szcz?sny è meno grave del previsto. Il club bianconero, ha infatti aggiornato sul suo stato di salute sui social. nessuna lesione significativa e nessuna frattura, col portiere che verrà quindi valutato giorno dopo giorno. A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szcz?sny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al Jmedical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell'evoluzione della sintomatologia pic.twitter.com/smuFDdiE2J — JuventusFC (@Juventusfc) September 1, 2022

