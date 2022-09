Juventus, Gazzetta: “Paredes già bianconero allo stadium” (Di giovedì 1 settembre 2022) Juventus, GAZETTA- Ieri allo stadium era presente anche Paredes con la sua famiglia il nuovo acquisto è arrivato come riporta la Gazzetta. “Mancava solo l’ufficialità, me nel pomeriggio di ieri è arrivata pure quella: Leandro Paredes è un giocatore della Juventus. Dopo la decisa accelerata nella serata di martedì, ieri bianconeri e Psg hanno definito tutto. Paredes arriva in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinati obbiettivi. La cifra è già fissata ed è di 22,6 milioni di euro più 2,2 di oneri accessori e altri 3 di eventuali bonus. Il prestito è gratuito, ma se l’argentino non verrà riscattato la Signora dovrà versare ai francesi 2,5 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto da 7,5 milioni di ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 1 settembre 2022), GAZETTA- Ieriera presente anchecon la sua famiglia il nuovo acquisto è arrivato come riporta la. “Mancava solo l’ufficialità, me nel pomeriggio di ieri è arrivata pure quella: Leandroè un giocatore della. Dopo la decisa accelerata nella serata di martedì, ieri bianconeri e Psg hanno definito tutto.arriva in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al raggiungimento di determinati obbiettivi. La cifra è già fissata ed è di 22,6 milioni di euro più 2,2 di oneri accessori e altri 3 di eventuali bonus. Il prestito è gratuito, ma se l’argentino non verrà riscattato la Signora dovrà versare ai francesi 2,5 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto da 7,5 milioni di ...

Gazzetta_it : Juve, colpo di scena: Arthur va al Liverpool in prestito #calciomercato - MarcoGuidi13 : La situazione #Paredes al momento: #Juve ancora in pole, vero l'inserimento dell'#Arsenal, ma c'è ottimismo di trov… - Gazzetta_it : Il patto con Allegri di #Kean: così Moise vuole riprendersi la #Juve - OdeonZ__ : Juve, colpo di scena: Arthur va al Liverpool in prestito - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve, colpo di scena: Arthur va al Liverpool in prestito #calciomercato -