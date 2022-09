Juventus | CdS | “Allegri da medaglia | conta solo il risultato”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 1 settembre 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS perla vittoria, ilcon lo Spezia ha rafforzato l’ambiente. ” Massimilianonon ha nascosto che qualcosa nella suanon gli è piaciuto e nel finale, dopo il 2-0 di Milik, ha avuto un rabbioso gesto liberatorio: «Abbiamo avuto delle difficoltà – ha ammesso il tecnico di Livorno – e i ragazzi, dopo un inizio nel quale avevano fatto molto bene, sono calati a livello di intensità e hanno rallentato troppo nella circolazione della palla. Abbiamo dato coraggio allo Spezia e, anche se non abbiamo subito niente, potevamo fare un pochino meglio. L’importante comunque era vincere e non subire gol per la terza volta: bisogna essere contenti puntando però assolutamente a migliorare. In cosa? ...