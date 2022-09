Juve Stabia | ufficiale l’acquisto del centrocampista Alberto Gerbo

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del, classe ’89, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, natio di Valenza, è cresciuto calcisticamente nell’Inter e ha vestito anche, tra le altre, le maglie del Torino, settore giovanile, dell’Ancona, del Gubbio, del Latina, della Triestina, del Foggia, dell’Ascoli, del Cosenza e del Crotone. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di essere in una piazza così prestigiosa. Spero di fare bene con questi colori e non vedo l’ora di vedere il Menti pieno. Sono a disposizione di mister e compagni per raggiungere i nostri obiettivi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.