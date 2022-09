Juve Stabia, Ricci esalta il gruppo: “Siamo pronti per il campionato” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Manuel Ricci ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo alla Juve Stabia e della prima gara di campionato con la Gelbison. Impatto – Le mie impressioni sono molte positive, abbiamo lavorato benissimo sia in ritiro, sia quando Siamo tornati. La squadra è unita, è composta da bravi ragazzi e da ottimi giocatori. Siamo pronti per questo inizio di campionato. Ho trovato un gruppo unito, mi sono integrato subito. Serie C – Il campionato è duro, come ogni anno lo è il girone C. E’ un’incognita. Tolte Palermo, Bari e Catania, sono subentrate Pescara e Crotone. Il livello è altissimo e dovremo battagliare su ogni campo. Aspettative – La pressione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di(Na) – Manuelha parlato in conferenza stampa del suo arrivo allae della prima gara dicon la Gelbison. Impatto – Le mie impressioni sono molte positive, abbiamo lavorato benissimo sia in ritiro, sia quandotornati. La squadra è unita, è composta da bravi ragazzi e da ottimi giocatori.per questo inizio di. Ho trovato ununito, mi sono integrato subito. Serie C – Ilè duro, come ogni anno lo è il girone C. E’ un’incognita. Tolte Palermo, Bari e Catania, sono subentrate Pescara e Crotone. Il livello è altissimo e dovremo battagliare su ogni campo. Aspettative – La pressione ...

sscnapoli : ?? Amichevole Napoli-Juve Stabia, disponibili anche gli anelli superiori delle due curve ?? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : Segui #NapoliJuveStabia sulla nostra pagina Facebook! ?? - ZonaBianconeri : RT @StabiaChannel: #JuveStabia #Juve Stabia - Manuel Ricci si presenta: «Pronti per l'inizio di questo campionato» Il centrocampista delle… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Manuel Ricci si presenta: «Pronti per l'inizio di questo campionato» Il centrocampista… - ViViCentro : Ricci: 'Preferisco giocare in mezzo al campo ma ho fatto anche prima e seconda punta. Siamo pronti per il campionat… -