Juve, nessuna frattura per Szczesny, da valutare la disponibilità (Di giovedì 1 settembre 2022) Sospiro di sollievo per la Juve: nessuna frattura per Szczesny, ma bisogna ancora aspettare per sapere quando tornerà a disposizione Dopo l'uscita di ieri per infortunio, alla Juve si tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Wojciech Szczesny. Gli esami infatti non riportano fratture. Di seguito il comunicato del club. «A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szcz?sny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al Jmedical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell'evoluzione della sintomatologia».

