Jet privati, Grillo: "Consumi folli, anche Italia si mobiliti" (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – "'Spegni le luci, stacca il wi-fi, spegni l'aria condizionata'. In un contesto di crisi energetica e riscaldamento globale, i francesi sono invitati a ripetere piccoli gesti quotidiani per ridurre il loro consumo di elettricità e la loro impronta di carbonio. 'Uno sforzo' chiesto alle famiglie nell'ambito di un 'piano di sobrietà' volto a superare l'inverno senza interruzioni di corrente. Tuttavia, i francesi super ricchi continuano ad utilizzare i loro jet privati ??per viaggi (professionali o personali) che possono essere effettuati in treno o in auto. Per questo è iniziata una vera e propria denuncia social contro il consumo folle di questi ultra miliardari". E' quanto scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un articolo non firmato dal titolo 'Francia: i viaggi folli dei jet privati dei ...

