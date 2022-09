Jacopo Ceccarelli e la documentazione filmica del territorio (Di giovedì 1 settembre 2022) Venerdì 16 settembre alle 18.30 nelle sale del Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, apre al pubblico Animated Landscape dell’artista 2501. Jacopo Ceccarelli presenta una mostra prodotta dall’associazione Crudo a cura di Cinzia Ascari. Il giorno dell’inaugurazione alle 19 sono in programma la presentazione del libro e la performance del creativo. L’esposizione sarà Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 settembre 2022) Venerdì 16 settembre alle 18.30 nelle sale del Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, apre al pubblico Animated Landscape dell’artista 2501.presenta una mostra prodotta dall’associazione Crudo a cura di Cinzia Ascari. Il giorno dell’inaugurazione alle 19 sono in programma la presentazione del libro e la performance del creativo. L’esposizione sarà

NotiziArte : Venerdì 16 #settembre alle 18.30, nelle sale del #Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna, apre a… - alberto_pilotto : RT @Mammadiaga: di fronte nella stessa stanza.... 'La pietà' di Jacopo Ceccarelli in arte JAGO.Devo ringraziare la trasmissione @CheCiFacci… - Tittiesnbeer_63 : RT @Mammadiaga: di fronte nella stessa stanza.... 'La pietà' di Jacopo Ceccarelli in arte JAGO.Devo ringraziare la trasmissione @CheCiFacci… - PalumboPatrizia : RT @Mammadiaga: di fronte nella stessa stanza.... 'La pietà' di Jacopo Ceccarelli in arte JAGO.Devo ringraziare la trasmissione @CheCiFacci… - MiyakeEau : RT @Mammadiaga: di fronte nella stessa stanza.... 'La pietà' di Jacopo Ceccarelli in arte JAGO.Devo ringraziare la trasmissione @CheCiFacci… -