“Italia in ginocchio”. Scenario terrificante senza interventi, Salvini tuona contro Draghi (Di giovedì 1 settembre 2022) Matteo Salvini chiede una svolta al governo sul caro-energia. Il leader della Lega torna a martellare su Mario Draghi e il suo esecutivo per intervenire immediatamente, altrimenti sarà il disastro: “L'emergenza è adesso. Tra sei mesi molte fabbriche non ci saranno più, molti operai saranno a casa. La Lega dice che è meglio spendere 30 miliardi adesso per salvare aziende e negozi piuttosto che spenderne cento tra sei mesi per pagare disoccupazioni e casse integrazioni. Tutto il mondo sta andando in questa direzione. C'è un governo in carica per ancora due mesi. Non possiamo aspettare il nuovo governo. Spero che tutta la politica decida di fare adesso il decreto energia di salvezza nazionale. Trenta miliardi di debito ora sono molto meglio rispetto cento miliardi tra tre mesi”. Il numero uno del Carroccio, a margine di un punto stampa fuori ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Matteochiede una svolta al governo sul caro-energia. Il leader della Lega torna a martellare su Marioe il suo esecutivo per intervenire immediatamente, altrimenti sarà il disastro: “L'emergenza è adesso. Tra sei mesi molte fabbriche non ci saranno più, molti operai saranno a casa. La Lega dice che è meglio spendere 30 miliardi adesso per salvare aziende e negozi piuttosto che spenderne cento tra sei mesi per pagare disoccupazioni e casse integrazioni. Tutto il mondo sta andando in questa direzione. C'è un governo in carica per ancora due mesi. Non possiamo aspettare il nuovo governo. Spero che tutta la politica decida di fare adesso il decreto energia di salvezza nazionale. Trenta miliardi di debito ora sono molto meglio rispetto cento miliardi tra tre mesi”. Il numero uno del Carroccio, a margine di un punto stampa fuori ...

