Italia femminile | Bertolini | «All’Europeo non eravamo davvero noi»

(Di giovedì 1 settembre 2022), la ct Milenaha parlato alla vigilia del match contro la Moldavia: le sue dichiarazioni Milena, ct dell’, ha parlato ai microfoni della FIGC alla vigilia del match contro la Moldavia. LE PAROLE – «Ripartiamo con tanta motivazione e tanta voglia di raggiungere questo fondamentale obiettivo. Vogliamo far vedere ai tifosi e agli appassionati che la squadra vista durante l’Europeo non è la vera. A Coverciano mi sono confrontata con la squadra e ognuna di noi ha espresso il proprio punto di vista è stato un momento importante per fare in modo di ripartire con fiducia ed entusiasmo. Tutti abbiamo una gran voglia di conquistare la seconda qualificazione consecutiva al Mondiale, sarebbe un traguardo ...

