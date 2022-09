Italia-Estonia domani in tv: orario e diretta streaming Europei 2022 basket (Di giovedì 1 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Estonia, match valido come prima giornata degli Europei di basket 2022. Comincia il percorso nella rassegna continentale per gli uomini del ct Pozzecco, che hanno tutte le carte in regola per giocare il ruolo dei protagonisti, anche se devono fare i conti con la pesantissima assenza di Danilo Gallinari, infortunatosi proprio nell’ultima uscita contro la Georgia, nelle qualificazioni mondiali. La palla a due della partita è fissata alle ore 21:00 di venerdì 2 settembre, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido come prima giornata deglidi. Comincia il percorso nella rassegna continentale per gli uomini del ct Pozzecco, che hanno tutte le carte in regola per giocare il ruolo dei protagonisti, anche se devono fare i conti con la pesantissima assenza di Danilo Gallinari, infortunatosi proprio nell’ultima uscita contro la Georgia, nelle qualificazioni mondiali. La palla a due della partita è fissata alle ore 21:00 di venerdì 2 settembre, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale ...

orso_marino : RT @HikenNoFede2: Siamo alla vigilia degli europei, un grande appuntamento per iniziare a soddisfare l'astinenza. Il calendario degli azzu… - HikenNoFede2 : Siamo alla vigilia degli europei, un grande appuntamento per iniziare a soddisfare l'astinenza. Il calendario degl… - diTerralba : RT @Luca_Gualtieri1: Secondo @visualitics_it Germania, Polonia e Francia sono in cima per gli aiuti netti all' #Ucraina, mentre Estonia Let… - BrunoRonchetti : RT @Luca_Gualtieri1: Secondo @visualitics_it Germania, Polonia e Francia sono in cima per gli aiuti netti all' #Ucraina, mentre Estonia Let… - giorgiozoppe : RT @Luca_Gualtieri1: Secondo @visualitics_it Germania, Polonia e Francia sono in cima per gli aiuti netti all' #Ucraina, mentre Estonia Let… -