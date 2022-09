**Ita Tajani, 'vogliamo vederci chiaro, capire perché esclusa società italiana'** (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Forse è meglio aspettare la nascita del nuovo Governo, si tratta di attendere soltanto qualche settimana. vogliamo vederci chiaro su questo dossier, io non capisco perchè è stata esclusa una società importante, che ha dato sempre grossi risultati nel settore dei trasporti, che era in accordo con la Lufthansa, per favorire un'altra scelta che vede la partecipazione sempre dello Stato, cioè saranno i cittadini italiani, se va avanti questa trattativa, a dover pagare i problemi di Ita". Lo dice il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di 'Morning news' su Canale 5. "Vediamo, leggiamo bene le carte, perchè non siamo stati consultati e quindi -ribadisce l'esponente azzurro- forse è bene attendere qualche settimana per verificare meglio qual è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Forse è meglio aspettare la nascita del nuovo Governo, si tratta di attendere soltanto qualche settimana.su questo dossier, io non capisco perchè è stataunaimportante, che ha dato sempre grossi risultati nel settore dei trasporti, che era in accordo con la Lufthansa, per favorire un'altra scelta che vede la partecipazione sempre dello Stato, cioè saranno i cittadini italiani, se va avanti questa trattativa, a dover pagare i problemi di Ita". Lo dice il coordinatore di Forza Italia, Antonio, ospite di 'Morning news' su Canale 5. "Vediamo, leggiamo bene le carte, perchè non siamo stati consultati e quindi -ribadisce l'esponente azzurro- forse è bene attendere qualche settimana per verificare meglio qual è la ...

