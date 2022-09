Ita Airways, Lega e Fratelli d’Italia frenano ancora sulla vendita ad Air France e Certares. Il governo vuole chiudere prima delle elezioni (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuovi mugugni per la decisione del governo su Ita Airways. “L’opzione Lufthansa è stata tolta sì ma nulla è scritto sulla pietra. Il nuovo governo non accetterà un’offerta senza garanzie occupazionali per tutti i dipendenti di Ita e senza un piano industriale molto solido” ha affermato oggi Federico Freni, esponente della Lega e sottosegretario al Mef, parlando della scelta della cordata guidata da Certares per la privatizzazione della compagnia. “La decisione finale sul contratto preliminare – aggiunge – sarà rimessa certamente al nuovo governo”. Due giorni fa la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni aveva ribadito la sua posizione: “Ricordo che l’’attuale governo dovrebbe fare le cose minime, essendo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuovi mugugni per la decisione delsu Ita. “L’opzione Lufthansa è stata tolta sì ma nulla è scrittopietra. Il nuovonon accetterà un’offerta senza garanzie occupazionali per tutti i dipendenti di Ita e senza un piano industriale molto solido” ha affermato oggi Federico Freni, esponente dellae sottosegretario al Mef, parlando della scelta della cordata guidata daper la privatizzazione della compagnia. “La decisione finale sul contratto preliminare – aggiunge – sarà rimessa certamente al nuovo”. Due giorni fa la leader diGiorgia Meloni aveva ribadito la sua posizione: “Ricordo che l’’attualedovrebbe fare le cose minime, essendo il ...

Rinaldi_euro : Scusate, ma il governo “dimissionario” non può agire sul caro bollette ma può vendere ITA? Ita Airways, il Tesoro s… - ilpost : La vendita di ITA Airways è diventata un caso politico - MaurizioFiocco : @CristinaMolendi Non so se la scelta di Draghi sia stata voluta da lui o piuttosto dai partiti in lite in vista del… - RinoSimeoni : RT @ZaccariaThun: @maik89369417 @emiferri91 Non caduto, ma si è defilato (almeno a parole, dato che sta continuando a svendere, vedasi ITA… - CosenzaChannel : Ita Airways: avviato negoziato con cordata Certares, Delta e Af-Klm -