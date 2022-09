Istat | disoccupati sotto quota 2 milioni | mai così pochi dal 2011 - Rivisto al rialzo il Pil nel secondo trimestre

Agenzia_Ansa : Istat, i disoccupati scendono sotto i 2 milioni, è la prima volta dal 2011. Con l'eccezione dei mesi del lockdown,… - novasocialnews : Occupati, disoccupati e inattivi a luglio 2022: dati Istat - telodogratis : Occupati, disoccupati e inattivi a luglio 2022: dati Istat - ansa_economia : Disoccupati sotto i 2 milioni, è la prima volta dal 2011. Con l'eccezione dei mesi del lockdown, quando tanti hanno… - ansa_economia : Istat: tasso disoccupazione luglio cala al 7,9%. Disoccupati calano a 1,978 milioni #ANSA -

Sotto i 2 milioni di persone in cerca di lavoro si era scesi anche nei due mesi di lockdown all'inizio della pandemia (marzo e aprile 2020). Il Prodotto interno lordo sale dell'1,1% sul trimestre ...11.38 Disoccupazione, tasso in calo al 7,9% A luglio il tasso di disoccupazione scende al 7,9% ( - 0,1% su giugno e - 1,3% su base annua). Così l'. Idiminuiscono di 32.000 unità,scendendo sotto i 2 mln:un numero così basso,al di là della pandemia,non si vedeva da aprile 2011. Tra i giovani il tasso di disoccupazione sale al 24%...Sono tre milioni e 166mila le persone che hanno un contratto a termine, si tratta del valore più alto dal 1977, primo anno della serie storica. Il tasso di disoccupazione generale cala al 7.9 per cent ...Il report Istat sui disoccupati e gli occupati nel mese di luglio 2022 mostra un doppio scenario: da un lato la diminuzione tanto degli occupati quanto dei disoccupati, dall’altro la crescita degli in ...