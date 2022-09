Isabella Lanza e la sua musica

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA –cresce con la passione dellae in particolare per il canto moderno. Comincia a studiare canto con l’insegnante Fabrizio Rispoli presso la scuola di“BLUE NOTE” di Treviso e dopo sei anni continua con la docente Valeria Brugnera per un anno. Dal 2015 studia tecnica vocale e canto moderno in “H-DEMIA FONDERIA DELLO SPETTACOLO” con la docente Barbara Ajovalasit con la quale consegue l’attestato di frequenza del corso accademico 2015/2016 di canto moderno. Da circa tre anni studia canto moderno con Sara Daniel, prima in H-DEMIA adesso con la scuola ANDREA LUCCHESI. Comincia a studiare anche chitarra con Diego Nardini, in H-DEMIA, adesso con l’insegnante Federico Zambon nella scuola ANDREA LUCCHESI. Frequenta due cori, uno parrocchiale con l’insegnante Alessandra Zanardo. L’altro coro ...