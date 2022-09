Iraq: tv, 3 morti in scontri a Bassora tra milizie sciite rivali (Di giovedì 1 settembre 2022) Tre persone sono state uccise stamani in scontri armati nel sud dell'Iraq tra milizie sciite rivali. Lo riferisce la tv irachena as Sumariya, che cita il suo corrispondente a Bassora, porto iracheno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Tre persone sono state uccise stamani inarmati nel sud dell'tra. Lo riferisce la tv irachena as Sumariya, che cita il suo corrispondente a, porto iracheno ...

