Investire nel mattone: più tutele per chi acquista immobili in costruzione (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli investimenti in un immobile in costruzione con fideiussione bancaria o assicurativa diventano più sisicuri: il decreto del Ministero della Giustizia n. 125/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24/8/2022 e applicabile ai contratti di garanzia firmati a partire dal 23/9/2022, elimina ogni possibilità di recesso per il garante e introduce tutta una serie di nuove ... Leggi su pmi (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli investimenti in un immobile incon fideiussione bancaria o assicurativa diventano più sisicuri: il decreto del Ministero della Giustizia n. 125/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24/8/2022 e applicabile ai contratti di garanzia firmati a partire dal 23/9/2022, elimina ogni possibilità di recesso per il garante e introduce tutta una serie di nuove ...

