Inter, ritorno in Francia per Agoumé (Di giovedì 1 settembre 2022) Uno dei nomi in uscita per l'Inter in queste ultime ore di mercato è Agoumé , centrocampista francese classe 2002. Come riporta Footmercato.net, il giocatore di proprietà nerazzurra dovrebbe ritornare ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 settembre 2022) Uno dei nomi in uscita per l'in queste ultime ore di mercato è, centrocampista francese classe 2002. Come riporta Footmercato.net, il giocatore di proprietà nerazzurra dovrebbe ritornare ...

sportli26181512 : #Inter, ritorno in Francia per #Agoumé: Il centrocampista nerazzurro classe 2002 è a un passo dal Troyes… - interliveit : ??A poche ore dal gong, #Agoume realizza il suo desiderio: tornare in Francia. ??Tutto fatto per il prestito al… - Den96109848 : RT @Peppe3112_: Peppe di Stefano: contro l’Inter possibile ritorno di Origi, da valutare invece il recupero di Ante Rebic ???? https://t.co… - MilanistaPelato : RT @Peppe3112_: Peppe di Stefano: contro l’Inter possibile ritorno di Origi, da valutare invece il recupero di Ante Rebic ???? https://t.co… - LucaDColella : RT @Peppe3112_: Peppe di Stefano: contro l’Inter possibile ritorno di Origi, da valutare invece il recupero di Ante Rebic ???? https://t.co… -

Inter, ritorno in Francia per Agoumé Uno dei nomi in uscita per l'Inter in queste ultime ore di mercato è Agoumé , centrocampista francese classe 2002. Come riporta Footmercato.net, il giocatore di proprietà nerazzurra dovrebbe ritornare in Francia dopo l'esperienza ... CM.IT - Gosens - Bayer Leverkusen, presa la decisione definitiva L'emissario del club che era a Milano dovrebbe aver già fatto ritorno in Germania. Dunque, nulla cambia sulle fasce dell'Inter. Robin Gosens rimane a disposizione di Simone Inzaghi e ora la speranza ... Corriere dello Sport Interlive | Agoume fa ritorno in Francia: i dettagli Agoume era tornato all'Inter dopo la positiva esperienza al Brest. Il centrocampista esaudisce il suo desiderio di far ritorno in Francia ... Inter-Milan, una rivalità storica: dalle origini del derby fino ad oggi Il Derby tra Milan ed Inter rappresenta la storia di una rivalità: un occhio alla stracittadina milanese dalle origini fino ai giorni nostri ... Uno dei nomi in uscita per l'in queste ultime ore di mercato è Agoumé , centrocampista francese classe 2002. Come riporta Footmercato.net, il giocatore di proprietà nerazzurra dovrebbe ritornare in Francia dopo l'esperienza ...L'emissario del club che era a Milano dovrebbe aver già fattoin Germania. Dunque, nulla cambia sulle fasce dell'. Robin Gosens rimane a disposizione di Simone Inzaghi e ora la speranza ... Inter, ritorno in Francia per Agoumé Agoume era tornato all'Inter dopo la positiva esperienza al Brest. Il centrocampista esaudisce il suo desiderio di far ritorno in Francia ...Il Derby tra Milan ed Inter rappresenta la storia di una rivalità: un occhio alla stracittadina milanese dalle origini fino ai giorni nostri ...