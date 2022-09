Inter, Bastoni non al meglio: Dimarco pronto, domani giorno decisivo (Di giovedì 1 settembre 2022) Alessandro Bastoni non al meglio in vista di Milan-Inter C’è un lieve pessimismo in casa Inter sulle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni che non è al meglio in vista del derby di sabato contro il Milan. domani giorno decisivo per il difensore nerazzurro che ha già saltato il match infrasettimanale contro la Cremonese. “domani decisivo, nel caso in cui non avrà recuperato del tutto ci sarà Dimarco. Quinto a sinistra per ora Darmian davanti a Gosens”, riporta Sky Sport in un aggiornamento sui nerazzurri. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Alessandronon alin vista di Milan-C’è un lieve pessimismo in casasulle condizioni fisiche di Alessandroche non è alin vista del derby di sabato contro il Milan.per il difensore nerazzurro che ha già saltato il match infrasettimanale contro la Cremonese. “, nel caso in cui non avrà recuperato del tutto ci sarà. Quinto a sinistra per ora Darmian davanti a Gosens”, riporta Sky Sport in un aggiornamento sui nerazzurri. L'articolo proviene damagazine.

