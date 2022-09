Inizio scuola 2022: tutte le date del ritorno in classe [scarica CALENDARIO in PDF] (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il CALENDARIO scolastico completo con le date di Inizio e fine dell’anno. Escluse le festività nazionali, uguali per tutti, infatti, le Regioni con proprie delibere decidono annualmente l’Inizio e il termine delle attività didattiche ed eventuali ponti e altre festività. L'articolo Inizio scuola 2022: tutte le date del ritorno in classe scarica CALENDARIO in PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato ilscolastico completo con ledie fine dell’anno. Escluse le festività nazionali, uguali per tutti, infatti, le Regioni con proprie delibere decidono annualmente l’e il termine delle attività didattiche ed eventuali ponti e altre festività. L'articololedelinin PDF .

VittorioSgarbi : Scuola. Ripeto: ingresso non prima delle 10,00 e vacanze fino a ottobre. Lo studio dev’essere un piacere, non un su… - orizzontescuola : Inizio scuola 2022: tutte le date del ritorno in classe [scarica CALENDARIO in PDF] - Nanna905 : Per me il primo settembre rappresenta l'inizio del nuovo anno. Sin da bambina con l'inizio della scuola ed essendo… - Crudeli45198835 : RT @baronemarco80: Buon inizio anno scolastico con i soliti problemi,anzi...peggio.. niente organico #covid, niente impianti di ventilazion… - baronemarco80 : Buon inizio anno scolastico con i soliti problemi,anzi...peggio.. niente organico #covid, niente impianti di ventil… -