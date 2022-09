Infortunio Zapata, le condizioni dell’attaccante dell’Atalanta (Di giovedì 1 settembre 2022) , uscito nel corso del primo tempo contro il Torino E’ durata 37 minuti Atalanta-Torino per Duvan Zapata. Il colombiano ha infatti chiesto la sostituzione per un problema fisico, lasciando spazio a Rasmus Hojlund. Nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) , uscito nel corso del primo tempo contro il Torino E’ durata 37 minuti Atalanta-Torino per Duvan. Il colombiano ha infatti chiesto la sostituzione per un problema fisico, lasciando spazio a Rasmus Hojlund. Nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

