Infortunio Ricci | le condizioni del centrocampista del Torino

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 settembre 2022) dopo lo stop accusato in questi minuti: le ultimissime Samueleè in campo nell’undici titolare delcontro l’Atalanta. Il, come spiega il club granata, ha accusato un fastidio nel riscaldamento e per non correre ulteriori rischi è stato sostituito da Demba Seck. L'articolo proviene da Calcio News 24.