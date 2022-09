Inflazione | prezzi mai così alti dal 1985 La mazzata alimentare | spesa più cara del 10 | 2%

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 settembre 2022) È allarme per l’ultimo rapporto Istat sull’, che per il mese di agosto ha fatto registrare un balzo dell’8,4% rispetto allo scorso anno e dello 0,8% rispetto a un mese fa. Si tratta del valore più alto dal, che peggiora ulteriormente se si prende in considerazione la solae per i beni destinati alla cura della casa e della persona: è salita del 9,7% toccando il massimo storico dal 1984. L’trainata dai beni energetici L’accelerazione dell’su base tendenziale, spiega l’Istat, si deve prevalentemente da una parte aidei beni energetici (la cui crescita passa da +42,9% di luglio a +44,9%) e in particolare degli energetici non regolamentati (da +39,8% a +41,6%; idei beni energetici ...