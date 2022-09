Ilicic saluta l’Atalanta: «Abbiamo fatto la storia. Per sempre nel mio cuore» (Di giovedì 1 settembre 2022) Josip Ilicic saluta così l’intero mondo Atalanta tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco le parole Tramite il suo profilo Instagram, il fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic ha salutato così tutto il mondo nerazzurro. Il testo recita: «Non è facile trovare le parole giuste per salutarvi, un insieme di emozioni e ricordi ho vissuto in questi 5 anni. 5 anni di gioia, felicità e magia, ma anche dolore e momenti non sempre facili. Grazie per avermi sostenuto e per esserci sempre stati. Grazie a chi mi è stato vicino, a tutti i tifosi, tutte le persone che lavorano dentro la società, allenatore e compagni. Grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre. Insieme Abbiamo fatto la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Josipcosì l’intero mondo Atalanta tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco le parole Tramite il suo profilo Instagram, il fantasista delJosiphato così tutto il mondo nerazzurro. Il testo recita: «Non è facile trovare le parole giuste perrvi, un insieme di emozioni e ricordi ho vissuto in questi 5 anni. 5 anni di gioia, felicità e magia, ma anche dolore e momenti nonfacili. Grazie per avermi sostenuto e per essercistati. Grazie a chi mi è stato vicino, a tutti i tifosi, tutte le persone che lavorano dentro la società, allenatore e compagni. Grazie per l’affetto che mi dimostrate. Insiemela ...

