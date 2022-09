(Di giovedì 1 settembre 2022)si sono separati e al momento è caccia al toto-nome sul primo che si accaparrerà una loro intervista. I papabili sono molti. Bruno Vespa, Enrico Mentana, Massimo Giletti, Maurizio Costanzo, Francesca Fagnani.. Non da escludere l’ipotesi zia Mara per Domenica In, anche se in pole position sembrerebbe essercicon Verissimo., infatti, sono amiche dai tempi di quando facevano le Letterine a Passaparola. Qualora però la conduttrice dovesse accettare di rilasciare un’intervista televisiva,lain. A parlare è stato Il Corriere Della Sera che ha ...

stanzaselvaggia : Comunque, nella gestione del divorzio, Ilary Blasi parla solo con Silvia Toffanin e Totti attraverso il suo imbaraz… - Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - SportRepubblica : Lazio, lo striscione per Ilary Blasi: 'Bentornata a casa' - Gazzetta_it : Ilary Blasi e Totti si divideranno anche la palestra. Lei, intanto, si allena così... - BITCHYFit : Ilary Blasi verso Silvia Toffanin, se accettasse Francesco Totti la trascinerebbe in Tribunale -

Dopo un'estate vissuto, suo malgrado, sotto ai riflettori del gossip ,torna in palestra. La separazione con il suo ex marito, Francesco Totti , ha sconvolto l'Italia intera e in attesa di dare il via alle pratiche di divorzio, la conduttrice dell' Isola dei ...Era, ad esempio, solamente metà luglio quando la notizia della separazione frae Francesco Totti ha preso il sopravvento e si è diffusa a macchia d'olio divenendo una delle principali notizie di cronaca rosa degli ultimi tempi. Ma quella fra la conduttrice televisiva ...Dopo un'estate vissuto, suo malgrado, sotto ai riflettori del gossip, Ilary Blasi torna in palestra. La separazione con il suo ex marito, Francesco Totti, ha sconvolto l'Italia intera e ...La storia tra Totti e la sua ex Ilary Blasi continua ad arricchire le pagine delle riviste scandalistiche. Ecco gli ultimi aggiornamenti.