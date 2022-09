Il Verona vira su Verdi | Pereiro verso la permanenza a Cagliari

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 settembre 2022) Gastondovrebbe rimanere al: con la decisione dell’Hellasdi andare su, non ci dovrebbero essere altre offerte Gastonsembra essere destinato a rimanere al, almeno fino alla prossima sessione invernale di mercato. Ilhato sue l’affare con lo Spezia per uno scambio con Agudelo è sfumato definitivamente. Il compito ora è nelle mani di Fabio Liverani che, come scrive questa mattina l’edizione de L’Unione Sarda, dovrà decidere se provare a recuperarlo o meno. Il tecnico, infatti, ha bocciato l’idea di aggiungere una terza punta e insiste per l’esterno mancino Filippo Falco, svincolatosi dalla Stella Rossa. L'articolo proviene da Calcio News 24.