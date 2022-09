Il testamento della Regina Elisabetta, chi avrebbe fatto fuori: clamorosa indiscrezione (Di giovedì 1 settembre 2022) Dal Regno Unito provengono clamorose indiscrezioni in merito al testamento scritto dalla Regina Elisabetta. Alla sua morte, i familiari dovranno dividere una grossa eredità. Qualcuno, però, sarebbe stato fatto fuori dal testamento. Chi ha deciso di “punire” la Regina? Se siete curiosi di saperlo, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…) Regina Elisabetta, annullati gli impegni pubblici: “Non vuole farsi vedere sulla sedia a rotelle” Il regno della Regina Elisabetta Elisabetta II è la Regina più longeva di tutta la storia britannica. È salita al trono all’età di venticinque anni e oggi ha ben novantacinque anni. Il ... Leggi su tvzap (Di giovedì 1 settembre 2022) Dal Regno Unito provengono clamorose indiscrezioni in merito alscritto dalla. Alla sua morte, i familiari dovranno dividere una grossa eredità. Qualcuno, però, sarebbe statodal. Chi ha deciso di “punire” la? Se siete curiosi di saperlo, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…), annullati gli impegni pubblici: “Non vuole farsi vedere sulla sedia a rotelle” Il regnoII è lapiù longeva di tutta la storia britannica. È salita al trono all’età di venticinque anni e oggi ha ben novantacinque anni. Il ...

