Il rapporto Onu sullo Xinjiang sia una sveglia per i governi. L'opinione di Harth (Di giovedì 1 settembre 2022) All'ultimo minuto. Precisamente 11 prima della mezzanotte che segna la fine del suo mandato da Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet ha dato la luce verde alla pubblicazione del tanto atteso rapporto sullo Xinjiang. Annessa alla pubblicazione la nota dell'ambasciata della Repubblica popolare cinese a Ginevra dello stesso giorno che spiega – in parte – il ritardo: "La Cina si oppone fermamente alla pubblicazione della cosiddetta 'valutazione della situazione dei diritti umani nella Regione Uigura autonoma dello Xinjiang, Cina' da parte dell'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani". È soltanto la conferma finale del duro e lungo travaglio che ha accompagnato la stesura e il rilascio del rapporto che condanna Pechino per "le gravi violazioni dei diritti ...

