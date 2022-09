Il promo e la trama di NCIS 20×01, crossover con NCIS: Hawai’i 2×01: le prime immagini delle nuove stagioni (Di giovedì 1 settembre 2022) NCIS 20×01 debutta il 19 settembre negli Stati Uniti, su CBS e Paramount+, in coppia con lo spin-off NCIS: Hawai’i 2×01, per una première di due ore che prevede una trama crossover tra le due serie. Anche il promo dell’evento, appena rilasciato da CBS, riunisce i protagonisti di entrambi i polizieschi CBS. NCIS 20×01 riparte dal cliffhanger con cui si era conclusa la stagione 19, quella dell’addio a Gibbs. Il nuovo agente Alden Parker (Gary Cole) è in fuga con la sua ex moglie Vivian (Terri Polo), mentre la squadra indaga su chi sia il nemico dal suo passato che intende vendicarsi e rovinargli la sua reputazione, accusandolo di omicidio. E qui entra in gioco la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022)debutta il 19 settembre negli Stati Uniti, su CBS e Paramount+, in coppia con lo spin-off, per una première di due ore che prevede unatra le due serie. Anche ildell’evento, appena rilasciato da CBS, riunisce i protagonisti di entrambi i polizieschi CBS.riparte dal cliffhanger con cui si era conclusa la stagione 19, quella dell’addio a Gibbs. Il nuovo agente Alden Parker (Gary Cole) è in fuga con la sua ex moglie Vivian (Terri Polo), mentre la squadra indaga su chi sia il nemico dal suo passato che intende vendicarsi e rovinargli la sua reputazione, accusandolo di omicidio. E qui entra in gioco la ...

