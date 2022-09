Il presidente della Lukoil muore cadendo dalla finestra dell’ospedale | ultimo giallo sulla morìa di oligarchi

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora un top manager al centro di unche arriva da Mosca: ildel consiglio di amministrazionecompagnia petrolifera, Ravil Maganov, è morto dopo essere cadutodi un ospedale (TsKB)capitale russa. A darne notizia ha provveduto una fonte informata all’agenzia russa Interfax, annunciando: «Questa mattina Maganov è cadutodel Central Clinical Hospital. È morto per le ferite riportate», ha detto la fonte.morte del, Ravil Maganov Aggiungendo che «sul posto sono intervenute le forze dell’ordine». E di non avere ancora una conferma ufficiale di queste ...

RaiTre : È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… - chetempochefa : “Sono sempre stato e rimango un avversario dello spargimento di sangue. Sono sempre stato e resto un avversario del… - iltirreno : La villa a Forte dei Marmi del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, è stata affittata a una coppia di cittad… - AnteasPuglia : RT @anteasnazionale: Inizia oggi il “Tempo del Creato”, celebrato a livello mondiale, che si concluderà il 4 ottobre, festa di San Francesc… - PatoDvila1 : RT @Jaime_Bassa: Cile, vice presidente della Costituente: “La nuova Carta è una buona risposta alle rivendicazioni sociali”. “E’ stato un p… -

Governo

Le parole di Collina a sei anni dal debutto del Var: "Uno dei più grandi cambiamenti nella storia del calcio" Pierluigi Collina,del Comitato arbitraleFifa, ha commentato l'ingressoVar nel calcio, a sei anni dalla sua comparsa. Di seguito le sue parole. "Uno dei più grandi cambiamenti nella storia del ...La missioneRussia è porre fine alla guerra che Kiev sta conducendo contro il Donbass e proteggere se stessa. Lo ha affermato ilrusso Vladimir Putin a Kaliningrad, riferisce la Tass. Il Presidente Draghi incontra il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian Come presidente della Provincia voglio ricordare che il nostro è un territorio colpito dal sisma e che sei anni fa le nostre vite sono cambiate profondamente. Oltre alla ricostruzione materiale è ...Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in Campania il 3 e 4 settembre. Prima tappa prevista sabato 3 settembre, alle ore 12, a Napoli in zona San Gregorio Armeno. Conte incontrerà i ...