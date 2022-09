Il Presagio | Nell Tiger Free sarà la protagonista del prequel horror

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 settembre 2022), attrice de Il Trono di Spade,ladi The First Omen, nuovo filmdel franchise Il. Secondo quanto riportato da Deadline,, nota soprattutto per il suo ruoloa serie Il Trono di Spade, è stata scelta ufficialmente come ladi The First Omen, nuova pellicola che rappresenta unal classico franchise Ilprodotto da 20th Century Studios. The First Omen sarò diretto da Arkasha Stevenson, da un copione che la regista sta scrivendo in collaborazione con Tim Smith. Il filmprodotto da David S. Goyer e Keith Levin per Phantom Four, con Smith che ...