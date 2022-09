Il posto di Pogba è già a rischio? Ecco gli scenari per il futuro (Di giovedì 1 settembre 2022) Paul Pogba è stato accolto come un eroe al suo ritorno alla Juve, ma l’infortunio lo sta già limitando e stanno nascendo dubbi sul suo conto. Indubbiamente la Juventus ha fatto un grandissimo acquisto di mercato in questa sessione estiva con il francese Paul Pogba, uno di quei giocatori in grado di far fare il grande salto di qualità, ma una condizione atletica deficitaria rischia di limitarne l’utilizzo. LaPresseSe c’è stato un giocatore che sicuramente ha fatto innamorare tantissimi giovani tifosi della Juventus durante la sua prima esperienza in bianconero, qualcuno è stato senza dubbio Paul Pogba. Il transalpino infatti ha dimostrato delle doti balistiche assolutamente da vero e proprio fenomeno, un giocatore che dunque ha dato l’opportunità alla rosa di Massimiliano Allegri di completarsi e perfezionarsi grazie al suo ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 1 settembre 2022) Paulè stato accolto come un eroe al suo ritorno alla Juve, ma l’infortunio lo sta già limitando e stanno nascendo dubbi sul suo conto. Indubbiamente la Juventus ha fatto un grandissimo acquisto di mercato in questa sessione estiva con il francese Paul, uno di quei giocatori in grado di far fare il grande salto di qualità, ma una condizione atletica deficitaria rischia di limitarne l’utilizzo. LaPresseSe c’è stato un giocatore che sicuramente ha fatto innamorare tantissimi giovani tifosi della Juventus durante la sua prima esperienza in bianconero, qualcuno è stato senza dubbio Paul. Il transalpino infatti ha dimostrato delle doti balistiche assolutamente da vero e proprio fenomeno, un giocatore che dunque ha dato l’opportunità alla rosa di Massimiliano Allegri di completarsi e perfezionarsi grazie al suo ...

