"Il papà di Giovanna", tra le cose migliori del Pupi Avati del nuovo secolo

IL papà DI Giovanna Sky Cinema 2, ore 19.25. Con Silvio Orlando, Francesca Neri e Ezio Greggio. Regia di Pupi Avati. Produzione Italia 2008. Durata: 1 ora e 45 minuti 

LA TRAMA A Bologna negli anni 30 Giovanna è una inquieta adolescente, figlia di un professore di liceo attaccatisimo a lei. Giovanna, innamorata di un compagno, ha un raptus quando lui si mette con un'altra e uccide la rivale. Al processo le riconoscono l'infermità mentale. Giovanna va in manicomio a Reggio Emilia. Tutti l'abbandonano tranne il padre che va a trovarla tutti i giorni (la madre non trova il coraggio). Arriva la guerra e poi la pace. Giovanna esce dalla casa di cura. E il padre è lì che l'aspetta. 

PERCHÈ VEDERLO Perché è tra le cose migliori del Pupi Avati del nuovo secolo

