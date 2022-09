Il nuovo Milan di Cardinale: Maldini e Scheiner al centro del club (Di giovedì 1 settembre 2022) Paolo Maldini e Alec Scheiner saranno figure chiave nel Milan di Gerry Cardinale. Ecco di cosa si occuperanno nel prossimo futuro Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 settembre 2022) Paoloe Alecsaranno figure chiave neldi Gerry. Ecco di cosa si occuperanno nel prossimo futuro

AntoVitiello : ??? 'In qualità di nuovo proprietario del #Milan, RedBird continuerà a investire in tutte le aree chiave per la prom… - MarcoBovicelli : Prima cena milanese nel centro di Milano per il nuovo acquisto del #Milan Aster #Vranckx: domani mattina visite med… - gippu1 : Giunti all'ultimo giorno di mercato, nella settimana del derby #RedBird si presenterebbe con un nuovo arrivo che ev… - miciomannaro : RT @TuttiZangh: Ricordiamo il nuovo Milan di investcorp by circo ravezzani ???? - tosochris : RT @Angi_tech: La #partnership è al centro della nostra filosofia di investimento. Da #GoldmanSachs agli investimenti nello #sport, chi è #… -